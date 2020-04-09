تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في جيبوتي

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وبرغم أن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.

وقد وصل الفيروس إلى القارة مع المسافرين العائدين من المناطق الموبوءة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إفريقيا في مصر في 14 فبراير، ومنذ ذلك الحين أبلغت 52 دولة عن حالات إصابة لديها.

ورغم أن الإبلاغ عن الحالات اقتصر في البداية بشكل رئيسي على العواصم، إلا أن عددا كبيرا من البلدان في إفريقيا بدأ بالإبلاغ عن حالات في مقاطعات متعددة، حيث بلغت حصيلة إصابات كورونا في القارة السمراء أكثر من 10 آلاف شخص، وأكثر من 500 وفاة.