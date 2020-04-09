قرار لـ"الثقافة" بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلي للثقافة قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر.

وتتكون اللجنة من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيسا للمهرجان، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق".

يأتي ذلك إضافة لعضوية 6 آخرين بمناصبهم وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح مديرا للمهرجان، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.