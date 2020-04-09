الصحة تكشف تفاصيل إصابة ممرض في معهد القلب بكورونا

أجرى الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، زيارة إلى معهد القلب القومي، للاطمئنان على العاملين في المعهد من طواقم طبية وإدارية وخدمات معاونة، إثر اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا بعد مخالطته مريضة محولة من مستشفى مبرة مصر القديمة يوم 29 مارس، وفي 5 أبريل تم إبلاغ المعهد من مستشفى المبرة بأنّ المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لاتخاذ اللازم مع المخالطين لها.

وصرح بأنّ المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعدده 16 طبيبا وممرضا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، ونقل إلى مستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي للطاقم المخالط، وتتبع المخالطين للمرض المصاب من الإداريين، وجرى رصد 24 شخصا، وأخذ مسحات منهم وتم منحهم إجازة للعزل بمنازلهم لحين ظهور نتيجة المسحة.

وأضاف أنّه جرى تحويل العيادة الخارجية لقسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وغلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب تعقيم المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنينة.