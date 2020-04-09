غدا.. البابا يصلي جمعة ختام الصوم في دير الأنبا بيشوي دون حضور شعبي

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس في السابعة من صباح غدا الجمعة، صلوات جمعة ختام الصوم، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.

وأضاف حليم، في بيان، أن الصلاة ستذاع عبر القنوات الفضائية القبطية، وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع "فيس بوك"، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة أعلنت في وقت سابق أن البابا سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة بمقره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي.

ودعا البابا، الأقباط في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فيهم وحدانية القلب والروح التي للمحبة.

وكانت سكرتارية المجمع المقدس، قررت الأسبوع الماضي استمرار غلق الكنائس وتعليق الأنشطة بما فيها صلوات الأسبوع المقدس الذي يشمل "أسبوع الآلام وعيد القيامة" الذي سيبدأ الأحد المقبل ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، لـ"الوطن"، إن الصلوات المعلقة مقتصرة على الكنائس والكهنة والأقباط فقط، فيما تستمر الصلوات في الأديرة للرهبان.