خالد الجندي: شوفوا الجانب الإيجابي من كورونا.. البيوت هتدوق متعة رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه إذا امتدت محنة انتشار فيروس كورونا، ومُنع المسلمون من الصلاة في المساجد، ستذوق البيوت المصرية "شهر رمضان"، لأول مرة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لأول مرة هتدوق رمضان، عاوز الناس تشوف الجانب الإيجابي في المسألة، كل رب أسرة مطالب بتجهيز مصحف كبير، وحامل المصحف عشان يصلي التراويح في بيته، تخيل لما كل بيوت المسلمين تصلي".

وتابع: "البيوت هتدوق متعة رمضان، وبناتك اللي متعرفش تروح الجامع هيشوفوك وانت بتصلي، دي آخر حاجة فاضلة لنا، ولو مصليناش جماعة في البيوت يبقى إحنا خسرنا الدنيا والآخرة".