كورونا يرفع معدل البطالة في كندا إلى 7.8%

فقد أكثر من مليون كندي وظائفهم خلال شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 7.8% من 2.2% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وأصدرت وكالة الإحصاء الوطنية الكندية استطلاعها الشهري لقوى العمل، اليوم، باستخدام الفترة من 15 إلى 21 مارس كعينة، وهي الفترة التي بدأت فيها الحكومة في تطبيق تدابير صارمة حول التجمعات الاجتماعية ودعت الشركات غير الأساسية إلى الإغلاق.

تسجيل 1.1 مليون عاطل عن العمل منذ تفشي الوباء

وأظهرت التأثيرات الأولى لفقدان الوظائف منذ بدء تفشي الوباء على الاقتصاد الكندي، بتسجيل 1.1 مليون عاطل عن العمل منذ فترة العينة السابقة وما تلاه من انخفاض في معدل التوظيف وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1997.

وارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 413 ألف شخص مما أدى إلى أكبر زيادة لمدة شهر واحد في معدل البطالة في كندا على الإطلاق، وأعاد الاقتصاد إلى الحالة التي شوهدت آخر مرة في أكتوبر 2010.

وخلصت النتائج إلى أن "معظم الزيادة في البطالة ترجع إلى حالات التسريح المؤقت للعمال، مما يعني أن العمال يتوقعون العودة إلى عملهم في غضون ستة أشهر".

ترودو: الكنديون لن يعودوا إلى الحياة الطبيعية حتى يتوفر لقاح للوباء

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الكنديين لن يتمكنوا من العودة إلى الحياة كما عرفوها قبل تفشي كورونا المستجد، حتى يتوفر اللقاح.

وقال ترودو- في مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة "أوتاوا" - "إن الحالة الطبيعية كما كانت من قبل لن تعود كاملة حتى نحصل على لقاح لهذاىسيكون هذا بعيدا جدا".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي، "سنبقى حذرين لمدة عام على الأقل".

وجاءت تعليقات ترودو بعد نشر بيانات النماذج التي يستخدمها مسؤولو الصحة الفيدراليون للإعلان عن استجابة كندا للوباء.

واقترحت النماذج أن الموجة الأولى من نهاية "كوفيد 19" يمكن أن تنتهي في وقت ما تقريبا في الصيف، ولكن يمكن حدوث موجات في النصف الأخير من عام 2020.

462 حالة إجمالي الوفيات في البلاد

وسجلت كندا اليوم 27 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 462 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 19 ألف و790حالة إصابة حتى الآن بعد تسجيل 514 حالة جديدة اليوم، وفقا لإحصائيات رسمية، كشفت عن 4 آلاف و 889حالة تعافي.

وقالت مديرة الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، إن ضوابط الصحة العامة والمراقبة يجب أن تستمر حتى لا تتطور سلاسل الوباء مرة أخرى.