خالد الجندي: يحق لولي الأمر تقييد المباح.. وطاعته فرض

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن طاعة ولي الأمر فريضة فإذا تعارضت الفريضة مع السنة يجب تقدير الفريضة على السنة، وفي حالة إلغاء ولي الأمر فرض السنة "الإعتكاف"، يجب طاعته لأنه له سلطة تشريعية تسمى تقييد المباح.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن ولي الأمر عند تقليل أو الحد من تقييد المباح مثل الطلقات الثلاث في عهد عمر بن الخطاب فيجب طاعته ويفعل ولي الأمر ذلك من باب أداء الأمانة.

وتابع، أنه لابد من تغليب مصلحة المجتمع على الفرد فلابد أن تجوب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بمعنى أنه إذا كان الفرد يمتلك قطعة أرض مباني فهذا من حقه ولكن إذا بنى على أرض زراعية فإن المجتمع إذا له حق عند الإنسان.