"الوزراء": نحارب كورونا مع عدم الإضرار بالاقتصاد والإنتاج

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية تسعى إلى محاربة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين مع عدم إيقاف المشروعات الإنتاجية أو الطبية أو الإنشائية على حد السواء: "حتى لا تضر العمالة اللي شغالة في تلك المشروعات من الإيقاف".

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه لا يجوز إيقاف المشروعات الغذائية أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية حتى لا تتوقف العجلة الإنتاجية بها ويضر العامل والمستهلك على حد السواء: "وفي نفس الوقت مينفعش أوقف المشروعات اللي بتوفر عمالة لأهالينا اللي هيتضرروا بذلك الإيقاف"، موضحا أن كل الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تعقيم وتطهير أماكن العمل بها للحفاظ على العاملين وعدم تفشي فيروس كورونا بينهم.

وأكد أن القيادة السياسية قد أوصت بتخصيص فريق للتعقيم والتطهير بكل مؤسسة حكومية حتى تتناوب بها التطهير والتعقيم في صورة دورية ومستمرة بدون توقف: "في كل موقع عمل هيكون فيه جهاز لقياس الحرارة علشان لو فيه أي عامل حرارته مرتفعة يتم التعامل معه فورا".