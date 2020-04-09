مصدر: وفاة شخصين وإصابة حالة بفيروس كورونا في ميت غمر بالدقهلية

كشف مصدر مسؤول بالإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن وفاة حالتين من الحالات الثلاث التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر حتى الآن.

وقال المصدر إنه جرى تسجيل الحالة الرابعة الإيجابية لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر لمواطن عمره 64 عاما مقيم بقرية "كفر سرنجا"، وجارٍ الترتيب لنقله إلى مستشفى العزل الآن وسيتم خلال ساعات اتخاذ اللازم وقائيا نحو المخالطين.

وأوضح المصدر أن نتيجة تحليل الحالة المتوفاة إلى رحمة الله تعالى والمقيمة بقرية "صهرجت الكبرى" جاءت (سلبية ) اليوم 9 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء وتم التوجيه بدفنها بصورة عادية.

وأكد سلبية نتائج الحالتين المشتبه بإصابتهما وهم مواطن من "كوم النور" وحالة من الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي وتأكد سلبيتهما تماما للمرض، وطالب المواطنين الالتزام بالمنازل وتنفيذ التعليمات.

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة الصحية بميت غمر، اليوم، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم عمل متابعة ميدانية للمخالطين للحالات التي ثبت إيجابيها للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتابعة أعمال تطهير المنازل والاطمئنان على الحالة الصحية لمخالطين الحالات بواسطة فريق الترصد والوقائي بالإدارة الصحية بميت غمر.