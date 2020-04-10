رئيس الوزراء العراقي: تكليفي هو اختبار وطني عسير وكبير

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أمس، ان تكليفه هو اختبار وطني عسير وكبير والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد، مشيرا إلى أنه سيعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة ولن يسمح بإهانة أي عراقي، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضاف الكاظمي في كلمة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، إن "تكليفي هو مسؤولية وطنية واختبار عسير وكبير والنجاح فيها وصولا لانتخابات نزيهة ليست مهمة فرد واحد بل هي واجب على عاتق الجميع".

رئيس الوزراء العراقي المكلف: شعبنا ما زال لم يحقق طموحاته واحلامه

وأوضح الكاظمي، أن "شعبنا ما زال لم يحقق طموحاته وأحلامه، حيث شاهدنا إخفاقات على مستويات متعددة"، مشيرا إلى أن "الكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسرع وقت إلى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال".

"الكاظمي": الحكومة ستكون في خط الدفاع الأول لحماية العراقيين من كورونا

وتابع المسؤول العراقي المكلف قائلا، إن "هذه الحكومة لن تكون حكومة معزولة او غرف مغلقة، موضحا ان "الحكومة ستكون في خط الدفاع الاول لحماية العراقيين من كورونا وسنبذل قصار الجهود لحماية العراق لمواجهة هذا الوباء".

رئيس الوزراء المكلف: العراق يمتلك القرار السيادي

وأشار الكاظمي، إلى "أننا سنرعى المتضررين من الحضر وندعم الكوادر الصحية والأمنية"، مؤكدا أن "السيادة خط أحمر ولا يمكن المجاملة على حساب العراق"، مضيفا أن "العراق يمتلك القرار السيادي والسيادة لن تكون قضية جدلية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، أن "السلاح هو اختصاص الدولة وسنعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة"، لافتا إلى "أننا سنحرك حركة الاقتصاد كون اقتصاد العراق منهك".

"الكاظمي": سنحمي حقوق المتظاهرين

وشدد الكاظمي، "إننا سنحمي حقوق المتظاهرين"، موضحا أن "علاقاتنا الخارجية يجب أن تكون ناجحة، ونجاحها يعتمد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون مع الجيران والأصدقاء ودول العالم".

وأكد المسؤول العراقي، "إننا لن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج"، لافتا إلى أن "محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية وإعادة النازحين إلى ديارهم هدف لن أتخلى عنه".

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في وقت سابق، اليوم، مصطفى الكاظمي بشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي عن ذلك.