أطباء الدقهلية و"التجارية" يوحدان الجهود لتوفير المستلزمات للمستشفيات

بحثت نقابة الأطباء بالدقهلية والغرفة التجارية، اليوم، توحيد الجهود من أجل التعاون مع القطاع الصحي، لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات، من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".

وعقد ممثلو نقابة الأطباء بقيادة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد زهران الأمين العام للنقابة، اجتماعًا، مع المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، ومجموعة من مجلس إدارة الغرفة.

وقال الدكتور أسامة الشحات، إن الاجتماع ناقش توحيد الجهود بين النقابة والغرفة، للتعاون مع قطاع الصحة بمؤسساته المختلفة، لتوفير أي نقص بالمستلزمات اللازمة لحماية ودعم مقدمي الخدمة الصحية بمحافظه الدقهلية.

وأضاف "الشحات"، في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق علي وضع آلية بالتنسيق بين جميع الأطراف لدعم مقدمي الخدمة الصحية خلال هذه الأزمة.

يذكر أن نقابة الأطباء بالدقهلية قررت المشاركة فى تنظيم عمليه التبرع للمستلزمات والاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتم تشكيل عدة لجان لتنظيم وترتيب ومتابعة عملية التبرع وأوجه الصرف لمستحقيها.