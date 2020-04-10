حمدي: علماء أستراليون أجروا تجارب مبشرة لعلاج كورونا بعقار للديدان

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن مجموعة علماء في أستراليا أجرت بحثا على دواء يستخدم لعلاج الديدان ووجدت أنه فعال لمواجهة كورونا.

وأضاف خلال فيديو عرضه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، "العلاج يستخدم في علاج الديدان مثل الإسكارس والدودة الدبوسية وحشرات الشعر، ووجد العلماء أن هذا الدواء يقلل من دخول المادة الجينية لفيروس كورونا داخل نواة الخلية للتكاثر".

وتابع: "أخدوا بعض الخلايا وحقنوها بالفيروس ووجدوا أن الفيروس توقف تكاثره تماما خلال 48 ساعة، وفي اليوم الثالث لم يعد له وجود".

وأكد أن هذا البحث يفتح بوابة جديدة للتفكير وأن هذا الدواء معروف عنه أنه يساعد في القضاء على بعض الفطريات وبعض الفيروسات وبعض أنواع البكتيريا وجميعها مبشرة بالخير.