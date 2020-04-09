أمن بورسعيد يفرق هواة صيد تجمعوا لشراء أسماك الزريعة

فرق رجال الأمن تجمعًا لمواطنين من هواة الصيد فى بورسعيد، مساء اليوم، أثناء شرائهم لأسماك الزريعة من سيارة ربع نقل لأغراض الصيد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا، استغاث ناشروها من تجمع للمواطنين لغرض شراء أسماء الزريعة في ليلة الجمعة من كل أسبوع، حيث تقف عدد من سيارات النقل بشارع محمد علي فى حي العرب، لبيع الزريعة لهواة الصيد، وتم بيعها قبل الحظر.

وأكد ناقلوا الصور أن تصرف المواطنين يعد استهتارًا واستهانة بفيروس كورونا اللعين، الذي حصد أرواح وأصب المئات من المواطنين، نتيجة مخالطات حالات مصابة.

وعلى الفور، أمر اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، بتفريق المواطنين، وضبط السيارة وبائعي أسماك الزريعة، وتحويلهم للنيابة العامة التي وجهت لهم تهمة بيع اسماك الزريعة المحظور بيعه.