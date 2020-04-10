رئيس الوزراء اليمني يشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا

شدد رئيس الوزراء اليمني، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا على الاقتصاد الوطني، وأهمية البناء على قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اليمني، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا المستجد عالميا وأثره على الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ على استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف إطلاق النار بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإعلان تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، تؤكد جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر كورونا المستجد.

وأشار عبدالملك، إلى وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع الرئيس عبدربه منصور هادي وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي "كوفيد 19".

من جانبه، تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج إلى التنسيق القائم لإيجاد برنامج واضح للتسهيلات في الجانب الغذائي والدوائي، في ضوء الأولويات الملحة للمواطنين، مشيرا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك الإسلامي للتنمية وبقية الشركاء المحليين في هذا الجانب، وما يمكن أن تقدمه الحكومة من تسهيلات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.

واستعرض وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، تطورات أسعار النفط على المستوى العالمي وأثره على إنتاج وتصدير النفط المحلي.