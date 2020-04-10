"الصحة العالمية": النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، إن النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ، مشيدا - في تصريح عبر الهاتف لقناة النيل للأخبار مساء اليوم - بالمنظومة الصحية في مصر، لا سيما في تعاملها مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار المنظري، إلى أن الإدارة الكلية لمنظومة الصحة في مصر تعمل على سرعة الاستجابة لمواجهة كورونا المستجد، وهذا أمر ضروري للغاية، كما تتوفر القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة بها في أكثر من 20 مكانا في مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى وتتم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على مستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

المنظري: التعاون بين المنظمة ومصر يقوم على التنسيق والمصارحة

وأضاف المدير الإقليمي، أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المصرية يقوم على التنسيق والمصارحة والدعم، لافتا إلى أن الفريق التقني الموفد من منظمة الصحة العالمية إلى مصر أجرى مناقشات مفتوحة مع هالة زايد وزيرة الصحة انتهت إلى اتفاق بشأن التوصيات التي ستعمل على تنفيذها في الأيام والأسابيع المقبلة واتخاذ كل الإجراءات التي توفر فرصة حقيقية لوقف انتقال المرض.

وأوصى المنظري، جميع الأفراد الالتزام بالتباعد البدني وممارسة أعمال النظافة الشخصية، مؤكدا ضرورة تعظيم دور المشاركة المجتمعية من خلال الوعي لاتخاذ التدابير الوقائية.