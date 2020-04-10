بالفيديو.. البوكر تعد فيلما تسجيليا عن "فردقان" ليوسف زيدان

أعدت البوكر (الجائزة العالمية للرواية العربية)، فيلما تسجيليا قصيرا، على "يوتيوب" يتضمن تقريرا مصورا، مع يوسف زيدان، بمناسبة وصول روايته "فردقان/ اعتقال الشيخ الرئيس" إلى القائمة النهائية للمرشّحين للفوز بالجائزة، إعلان اسم الفائز الأول بالجائزة يوم الثلاثاء المقبل، من بين الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة.

يشار إلى أن القائمة القصيرة تضم 6 روايات هي: "فردقان" يوسف زيدان من مصر، "التانكى" عالية ممدوح من العراق، "حطب سرايفو" سعيد خطيبى من الجزائر، "ملك الهند" جبور الدويهى من لبنان، "الحى الروسى" خليل الرز، "الديوان الإسبارطى" عبد الوهاب عيساوى من الجزائر.

وتدور أحداث رواية "فردقان" حول حياة المفكر العلامة ابن سينا في فترة اعتقاله بقلعة "فردقان" الموجودة بوسط إيران، في الوقت الحالي، وكتبها "زيدان" بشكل أدبي يمتزج فيه الواقع بالخيال الروائي، عن ابن سينا، ابتداءً من مولده سنة 370 هجرية، في أسرة مكونة من أب أفغاني وأم خوارزمية (حاليا أوزبكستان)، وحياته في منطقة وسط آسيا ثم استقراره ووفاته في المنطقة الفارسية، حيث عاش النصف الأخير من حياته بين الري (طهران حاليًا)، وهمذان، وأصفهان.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=r6fhGO1-s0I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wpbX_-MW6p24Y9eX3c2GplFOzodIDRcx_KKL77ulekzdGz3XcT4Ox0x0