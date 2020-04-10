"فيس بوك" الدمايطة يتحول لسرادق عزاء لـ"فاطمة" ضحية كورونا

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي لأبناء محافظة دمياط إلى رثاء لضحية فيروس كورونا فاطمة الحطاب، التي توفيت بمستشفى العزل بالعجمى بمحافظة الإسكندرية، ودعا الجميع لأداء صلاة الغائب على المتوفية.

ووفقًا لما ذكره الدكتور شادي أبو يوسف أستاذ اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات، لـ"الوطن"، فإن زوجته المتوفية كانت تدير إحدى المراكز المتخصصة في تدريب اللغة الإنجليزية ضمن المراكز الثلاثة المملوكة لهما، مشيرًا إلى إصابة زوجته بفيروس كورونا وتأخر تشخيصها، نظرًا لتشخيصها في بادئ الأمر كنزلة شعبية من قبل أكثر من طبيب خاص، ما أدى إلى تدهور حالتها.