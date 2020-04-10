محافظ دمياط: الجيش الثاني الميداني سينفذ إجراءات تعقيم المستشفيات

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثاني الميداني، بتنفيذ إجراءات تطهير وتعقيم كل المستشفيات بمدن محافظة دمياط من خلال الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة التي بدأت عملها اليوم بتطهير مستشفيي الحميات والصدر بمدينة دمياط باستخدام أحدث وسائل ومعدات ومواد التعقيم ذات الجودة العالمية، وذلك استكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتوجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى قائد الجيش الثاني الميداني على موافقته بتنفيذ تلك الإجراءات بباقي مدن المحافظة، مشيدة بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والإمكانات التي تمتلكها وقيامها بتطويعها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما توجهت محافظ دمياط بالشكر أيضاً إلى العقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، على جهوده المبذولة وحرصه على التنسيق الكامل بين الجانبين لتنفيذ تلك الأعمال وفقاً للخطة المحددة.