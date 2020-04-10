باستمارة إلكترونية.. نقابة التمريض تدعو أعضاءها لتحديث بياناتهم لدعمهم
نقابة التمريض: نقدم الدعم اللازم للجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا
كتب:
إسراء سليمان
07:01 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
طالبت النقابة العامة للتمريض، جميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، التوجه لمقرات النقابات الفرعية للتمريض، كلا فى محافظته، والنقابة العامة للتمريض لقاطنى محافظتى القاهرة والجيزة، لتحديث بياناتهم.
وأعلنت النقابة عن توفيرها استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، عبر موقعها الرسمي، نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً على سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم.
وأكدت النقابة، أنها تعمل على تقديم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع العاملين فى قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذى يحارب فيروس كورونا.