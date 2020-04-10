نقيب المحامين يفصل في واقعة إعادة محامٍ منتمٍ للإخوان لجداول النقابة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بشأن واقعة التجديد وإعادة محامي عليه حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة، لجداول النقابة، بعد تورط أحد أعضاء المجلس وموظفة في عودته لجداول النقابة، مؤكدا إلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال، ووقف أي إصدار بطاقات له.

كما قرر إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون.

وجاء نص القرار كالتالي:

إنه في يوم الخميس الموافق 9/4/2020 قد قمنا بمكتبنا بالنقابة العامة بسماع إيضاحات أ/ أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة الحالي والسابق إيضاحات أ/ نبيل صلاح مدير لجنة القبول كما سمعنا ما أبدت به السيدة/ هانم السيد موظفة بالنقابة العامة بخصوص تفعيل قيد الأستاذ/ هشام حمدي حامد عبدالحميد الكومي وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة؛ وفهمنا من مجمل رواية الجميع أن الأستاذ / أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة السابق والحالي بالفعل قد اتصل بالسيدة/ هانم السيد الموظفة بالنقابة وأنهى إليها تنفيذ قرار الإعادة من الزوال، وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل، الأستاذ/ نبيل صلاح مدير لجنة القبول، واستبان لنا أن السيدة/ هانم السيد قد أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها ، الأستاذ/ نبيل صلاح ، بالتصادف عدم وجوده في هذا اليوم، كما تبين لنا من الإفادة التي عرضت، أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية للأستاذ/ هشام الكومي، وأن الخطأ الذي حدث، حدث بحسن نية دون قصد سيئ.

وعلــــــيه فقد قررنا: أولاً: استدعاء عناية الجميع بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ.

ثانيا: إلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال للأستاذ/ هشام حامد عبدالحميد الكومي ووقف أي إصدار بطاقات له.

ثالثا: إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون.