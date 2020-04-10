كيف تحمي عينك من الجلوس ساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية؟

نصح الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، من يرتدون العدسات اللاصقة أن تكون بشكل يومي ويتم تغييرها بصفة دورية وفي حال عدم المقدرة على ذلك أن يتم شراء عدسات أسبوعية أو العدسات الممتدة التي يجب تعقيمها جيدا بشكل دوري.

وقال السمرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن شاشات الكمبيوتر الحالية لا تحدث أضرار العين إلا في حال قيام الشخص باستعمال الكمبيوتر بدون ارتداء النظارة الطبية في حال وجود جاجة إلى ذلك تؤثر على العين حينها.

وكشف الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون أن العين لا تجهد ومن يجهد هو الإنسان سواء كان يعمل فترات طويلة أو مجهد أو يشعر بأزمة.