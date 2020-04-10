الخرباوي: الإخوان وراء مظاهرات الإسكندرية ضد كورونا.. "استغلوا السذج"

قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن عناصر الإخوان الإرهابية وراء مظاهرات الإسكندرية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الناس السذج الذين حركتهم العاطفة الدينية تواجدوا في المظاهرات بالإسكندرية ضد فيروس كورونا وتم استغلال العاطفة الدينية حينها.

وتابع ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن تعمد نشر فيروس كورونا المستجد عقابها عند الله سبحانه وتعالى يعادل عقاب القاتل، موضحا أن عناصر الإخوان تريد أن ينتشر فيروس كورونا داخل مصر بشكل وبائي لأنهم يتصورون أن هذا الأمر عندما ينتشر وعندما تزيد حالات الوفيات ستحدث حالة فوضى وسترتبك مؤسسات الدولة وحينها يعود الإخوان للتحرك من أجل هدم الدولة.