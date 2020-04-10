انقلاب سيارة نقل محملة بـ33 طن زيت طعام في سوهاج

أصيب سائق بكدمات وسحجات إثر انقلاب سيارة نقل محملة بـ33 طن زيت طعام على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة في سوهاج، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وتعاملت الحماية المدنية مع حمولة السيارة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بانقلاب سيارة محملة بزيت الطعام بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وتبين أنه في أثناء سير السيارة بمقطورة قنا قيادة "أكرم.م.ع" 39 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز دشنا قنا محملة بـ33 طن زيت طعام، قادما من مصنع زيوت بني قره بأسيوط اتجاه مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة في قنا، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل إلى مستشفى سوهاج العام، وتعاملت قوات الحماية المدنية مع حمولة السيارة، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورفعت آثار الحادث وجرى التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.