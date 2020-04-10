شاهد.. إبداعات جديدة لطلاب "الفنون الجميلة" بجامعة حلوان

نجح طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، شعبة التصوير الزيتي بقسم التصوير، في تقديم مشروعات جديدة عبارة عن لوحات بالألوان الزيتية والإكريليك على مساحة عمل 70×100 سم عن الريف المصري.

يشترط اللوحات أن تحتوي على عناصر متنوعة من حيوانات وأشخاص وطبيعة وزهور، استكمالا لسلسة الإبداعات التي يقدمها طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وفي إطار الخطوات الجادة التي اتخذتها الجامعة في التعلم عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية.

و يهدف المقرر إلى معايشة الطلاب للمكان حتى يتمكنوا من التعبير عن اللوحات، حيث ذهبوا إلى جزيرة الذهب لمعايشة الواقع ورسم الاسكتشات التمهيدية في بداية الفصل الدراسى الثاني، وعند تعليق الدراسة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لم يتمكن الطلاب الذهاب مرة أخرى لاستكمال اللوحات فكان التحدي الكبير أمام الطلاب لاستكمال مشروعاتهم.

واستكمل أستاذة الكلية الشرح والمتابعة مع الطلاب من خلال الصور الفوتوغرافية، التي جرى تصويرها أثناء الزيارة الأولى والاستعانة بمفرداتها وتجميع أكثر من مصدر دون النقل.

كما جرى دراسة لوحات الريف المصري للمصورين الرواد وكذلك لوحات الريف الأوروبي للفنانين المخضرمين، لدراسة مكونات الريف وكيفية معايشة وموالفة العناصر مع بعضها ما أدى إلى رفع قدرة الطلاب على الإبداع وتحويل الصور الفوتوغرافية إلى لوحات فنية زيتية من خلال المتابعة الدورية بين الأساتذة والطلاب من خلال جروب جمع بينهم على موقع "فيس بوك" ثم المتابعة الفردية مع كل طالب عبر تطبيق "الماسنجر".