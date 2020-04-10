مساعد "المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل في مثلث ماسبيرو

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس صلاح متولي، المشرف على تطوير مناطق مطار إمبابة، ومثلث ماسبيرو، وعين الصيرة.

وتابع المهندس كمال بهجات، الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج الجاري تنفيذها لمن يرغب في العودة من سكان منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها، مثنيا على التزام الشركات المنفذة للمشروعات بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المطلوبة، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد لحماية العاملين بالموقع.

وأوضح المهندس صلاح متولي، أنه يجري تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين من المقرر أن يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + طابق أرضي "تجاري" + طابق أول "جراج علوي" + 16 طابقا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما سيتكون البرج الثالث من (طابق أرضي "تجارى" + 10 طوابق سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة نحو 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية.