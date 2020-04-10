ضبط مصنع كمامات غير مطابق للمواصفات في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بمحافظة أسيوط، تخصص في تصنيع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات لطرحها للبيع على الجمهور، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع الجهات المعنية بأسيوط، من ضبط ثلاث سيدات، مقيمات بدائرة المركز، أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية (دون ترخيص) وغير مطابقة للمواصفات الطبية بمنزل إحداهن، حيث جرى ضبط 3 ماكينات خياطة وسرفلة تستخدم في عملية التصنيع و4000 كمامة جاهزة للتداول و500 قطعة من الأقمشة المعدة للتصنيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.