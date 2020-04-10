منها "الأب الروحي" و"دوني براسكو".. نتفلكس تعرض 5 أفلام لـ آل باتشينو

برع في تجسيد الشخصيات التي يقدمها على الشاشة، والتي من خلالها وصل إلى قلوب محبيه، وخلال مشواره الفني قد " آل باتشينو" أكثر من 50 فيلما، يعرض منها 5 على منصة نتفلكس.

يعرض فيلم الرجل الأيرلندي، وهو آخر الأفلام التي شارك فيها آل باتشينو، وترشح من خلال لجائزة أوسكار أفضل دور مساعد، حيث جسد شخصية جيمي هوفا، زعيم اتحاد العمال الذي قتل على يد فرانك شيران، والذي جسد دوره "روبرت دي نيرو". وشارك جوي بيشي بطولة الفيلم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي.

ويعرض أيضا على المنصة فيلم "دوني براسكو"، وهو من إخراج مايك نيويل، وشارك في البطولة جوني ديب، مايكل مادسن، برونو كيربي. وفيلم "دوني براسكو"، ترشح لجائزة أوسكار عن أفضل سيناريو مقتبس.

ويعرض لـ "آل باتشينو" أيضا فيلم الأب الروحي الجزء الأول، وكان الفيلم انطلاقة "آل باتشينو"، عندما قدم دور مايكل كورليون.. وترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل دور مساعد.

الأب الروحي الجزء الأول من إخراج فرانسيس فورد كوبولا، وبطولة مارلون براندو وجيمس كان.

كما يعرض لآلباتشينو، فيلم الوجه ذو الندبة، وهو من إخراج براين دي بالما، ومن تأليف أوليفر ستون.. وبطولة ميشيل فيفر.

بالإضافة لفيلم Ocean's Thirteen، وهو من إخراج ستيفن سودربرج، وبطولة جورج كلوني، براد بيت ومات ديمون.