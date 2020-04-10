وكيل القوى العاملة بالبرلمان: كورونا كشفت الوجه القبيح لرجال الأعمال

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل معايير السلامة والأمان على العمال في جميع المشروعات القومية، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت في تصريحات لـ"الوطن"، إنها تبحث مع هيئة مكتب اللجنة البرلمانية إصدار توصية لشركات القطاع العام والخاص، بضرورة توزيع كمامات وقفازات على العاملين في هذه القطاعات، وذلك لحمايتهم أثناء عملهم من عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير كل سبل الأمن والأمان للمصريين لعبور هذه الأزمة ،ورغم ذلك نجد تقاعس في كثير من القطاعات عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحديدا تجاه العمال البسطاء.

وقالت: "مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأمس واليوم أثناء تفقده بعض المشروعات الإنشائية، وتوجيهاته بتوزيع كمامات على العمال في أثناء عملهم أعلى أحد الكباري، رسالة واضحة وصريحة لكل صاحب عمل بضرورة توفير السلامة والرعاية للعاملين خلال هذة الفترة الحاسمة من عمر مصر".

واستطردت: "أزمة فيروس كورونا كشفت عن الوجه القبيح لأصحاب رؤؤس الأموال ورجال الأعمال الذين لا يبحثون الإ عن تأمين أرصدتهم المالية، حتى ولو كان ذلك على حساب الدولة المصرية وجهودها في محاربة هذا الوباء العالمي ومنع تقليل نسب الإصابة بين فئات الشعب".

ولفتت إلى أنه سيتم بحث جميع الأشكاليات التي واجهها العمال، بسبب أزمة كورونا ،دلتفاديها في مشروع قانون العمل الجديد.

وطالبت بضرورة استصدار قرار حكومي بتفعيل دوريات للضبطية القضائية، تكون مهمتها متابعة أحوال العمال داخل المصانع والشركات الخاصة، وتحرير محاضر ضد أصحاب الأعمال غير الملتزمين بتأمين العاملين لديهم داخل مواقع العمل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة شديد اللهجة أمس بسبب عدم ارتداء عمال أحد المشروعات الكمامات في أثناء تنفيذ أعمالهم، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، قائلا: "مين المسؤول هنا؟ رد عليا، الناس دي أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟".