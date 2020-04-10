إحباط محاولة تهريب 20 مليون عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية 

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بميناء الإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (ورق دوبلكس) داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالي 22 طن تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.