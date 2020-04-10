بوتين: روسيا وأمريكا تعملان بنجاح في مكافحة كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخبراء الروس يعملون بنجاح مع زملائهم الأمريكيين في استكشاف الفضاء، مشيرا إلى أن هناك عملا جاريا أيضًا لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.

وأضاف بوتين، مخاطباً طاقم محطة الفضاء الدولية رقم 62، اليوم، أن روسيا لديها خبرة عالية في التعاون الدولي بمجال الفضاء، ويسعدنا أن متخصصينا يعملون بنجاح في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية مع زملائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى القوى الفضائية الرائدة.

وتابع بأن هذا مثال واضح على الشراكة الجماعية لبلدينا في مصلحة البشرية جمعاء"، مؤكدا أن الجانبين الروسي والأمريكي يحاولان حاليا تنظيم العمل حول المشاكل الفعلية، ومنها مكافحة وباء كورونا.وأشار إلى أنه ناقش أمس هذه القضايا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، موضحا أنه سيتواصل معه حول هذا الموضوع مستقبلا.

يُذكر أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، ذكر في وقت سابق أن طائرة روسية من طراز "آن-124" تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية وصلت إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تم التوافق على هذه المسألة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.