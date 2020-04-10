طقس الغد: لطيف نهارا بارد ليلا.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، فيما يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود فيها طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، فيما يسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 15 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 20

السلوم 12 21

سيوة 09 22

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 25

السويس 13 24

العريش 12 20

رفح 12 19

رأس سدر 15 25

نخل 11 22

نويبع 18 24

طابا 13 23

كاترين 06 17

الطور 16 25

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 12 24

بني سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 15 26

قنا 17 26

الأقصر 17 27

أسوان 18 28

أبوسمبل 19 28

الوادي الجديد 15 27

شلاتين 19 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 20 25