شباب حملة صوت كفر الدوار يوزعون 200 شنطة خير على أيتام البحيرة

وزع شباب فريق "صوت كفر الدوار"، بالبحيرة، 200 شنطة خير على دور أيتام مركزي دمنهور وكفر الدوار بالمحافظة، في إطار فعاليات المرحلة الثالثة لتوزيع سلع غذائية وهدايا على غير القادرين بالبحيرة، لرفع العبء من على كاهلهم خلال الأزمة التى تمر بها البلاد.

وقال هيثم عبدالعزيز، منسق حملة صوت كفر الدوار، أطلقنا اليوم المرحلة الثالثة لتوزيع شنط الخير، وجرى توزيع عدد 200 شنطة خير على أخوتنا وأهلنا المتضررين من توقف بعض الأعمال خلال هذه الأيام العصيبة.

وأضاف، "عبدالعزيز"، تم توزيع 350 شنطة خير خلال المرحلتين الأولى والثانية،على أن يتم استكمال الحملة خلال الفترة القادمة، موجها الشكر لكل فاعل خير شارك في الحملة من الشباب المتطوعين والمتبرعين لشراء السلع.