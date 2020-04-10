مدحت صالح يطرح أغنية جديدة لدعم "جيش مصر الأبيض"

طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "يابو بالطو أبيض" لدعم الأطباء والعاملين بقطاع الصحة "جيش مصر الأبيض".

والأغنية من كلمات عمر طاهر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها "يابو بالطو أبيض والقلب أبيض أحلى ما فيك الابتسامة .. يا غالي عندي أهل البلدي هيطولو بيك بر السلامة".

وكان عمر طاهر نشر صورة تجمعه بالفنان مدحت صالح والملحن عزيز الشافعي صباح اليوم معلقا عليها: "صباح الفل في الطريق"، وذلك عبر حسابه الخاص على "فيسبوك".

يذكر أن الفنان مدحت صالح كان قد شارك في أولى حفلات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، المقام داخل معبد دندرة فبراير الماضي، وحقق الحفل نجاحا، حيث بلغ الحضور 3500 من أبناء محافظة قنا.