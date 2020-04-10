وفاة الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم

توفي الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو قاسم، صباح اليوم الجمعة، وفق ما أعلن المخرج السوري عارف الطويل عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

كتب الطويل على حسابه الشخصي: "إلى رحمة الله عبد الرحمن أبو القاسم التاريخ الإبداعي والموهبة والإنسان والأخلاق والتواضع ... عبد الرحمن أبو القاسم رحل عنا قبل قليل إثر نوبة قلبية، عزائي لكل أهلك ومحبيك وما أكثرهم .. وداعا أستاذ عبد الرحمن".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل اليوم الجمعة من مستشفى أسد الجامعي، وتستقبل الأسرة العزاء يوم الأحد القادم في دار الفقيد الكائن في سوريا.