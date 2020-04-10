"المعلمي" يطلع "المجموعة العربية" على ملابسات وقف إطلاق النار باليمن

شارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الخميس، في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود العربية في مواجهة جائحة كوفيد ١٩، والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.

وأحاط السفير المعلمي المجموعة العربية حول إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس 9 أبريل، الإعلان الذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

كما أحاط السفير المعلمي، المجموعة العربية حول جهود المملكة في دعم اليمن في جميع المجالات، ومنها مساهمتها بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن المملكة وعلى الرغم من جهودها المحلية في مواجهة جائحة كوفيد ١٩، إلا أنها حرصت على الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في مواجهة هذه الجائحة وخصصت مبلغ ٢٥ مليون دولار إضافية دعماً لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمة.