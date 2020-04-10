ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في نيوجيرسي لأكثر من 54 ألفا

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية إلى أكثر من 54 ألفا بعد تسجيل 3627 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وتعتبر نيوجيرسي المحاذية مباشرة لمدينة نيويورك التي هي بؤرة تركز الإصابات بكورونا بالولايات المتحدة، واحدة من أكثر الولايات تضررا بالوباء.

وكان ميرفي، قال في وقت سابق، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "هذه هي واحدة من أكبر المآسي التي تعرضت لها الولاية على الإطلاق، وينبغي أن تكون ذكراها ماثلة أمام أعيننا باستمرار"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".