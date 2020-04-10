إصابة شاب بطلقات نارية خلال محاولة 3 مجهولين سرقة موتوسيكله بالدقهلية

أصيب شاب بطلقات نارية، اليوم، خلال مقاومته 3 مجهولين حاولوا سرقة دراجة نارية كان يستقله في قرية " الرياض" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، عن ورود بلاغ من مركز شرطة منية النصر بإصابة شاب بطلقات نارية .

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين إصابة "ع. ا. ر." مقيم بمدينة الكردي، بطلقات نارية استقرت إحدى الطلقات في الحوض وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء مرور المصاب في الطريق بجوار مدرسة الرياض الزراعية، تعرض له 3 مجهولين، وحاولوا سرقة موتوسيكل كان يستقله، إلا أنه رفض تركه لهم، فأطلقوا عليه النار مما تسبب في إصابته، وحال محاولتهم سرقة الموتوسيكل تجمع الأهالي فتركوه وفروا هاربين. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلى الجناة.