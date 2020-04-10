النمسا تعيد 7500 عالقا من 29 دولة في 5 قارات

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أنها تمكنت من إعادة 7 آلاف و500 مواطن إلى البلاد، من خلال 39 رحلة طيران، وذلك في إطار برنامج إعادة العالقين بعد وقف رحلات الطيران جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، أن الرحلة الأخيرة هبطت اليوم، في مطار فيينا، تقل مواطنين عالقين في نيوزلندا، مشيرة إلى انتهاء برنامج إعادة العالقين في الوقت الراهن، والذي بدأ منذ شهر مضى، وافتتحت الرحلات الطارئة برحلة لإعادة مواطنين من المغرب.

وتعهدت الوزارة النمساوية، ببذل قصارى الجهد لمساعدة أكبر عدد ممكن من النمساويين على العودة إلى منازلهم، موضحة أن الرحلات الطارئة شملت 29 دولة في 5 قارات، وجرى تنفيذها بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية النمساوية وشركات خاصة.

من جانبه، أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية كانت مهمة للغاية، والحفاظ عليها ضرورة لاستكمال المشوار وعبور أزمة الوباء، داعيًا إلى البقاء في المنزل في فترة عيد القيامة.

واشار نيهمر، إلى ضرورة "أن نحمي أنفسنا وأن نحمي الآخرين"، وشدد وزير الداخلية، في تصريحات اليوم، على أن الوقت ليس مناسبًا لرحلات الدراجات النارية التي عادة ما يقوم بها الشباب في تلك المناسبة.

وأضاف الوزير النمساوي "أن تعاون المواطنين مكننا من تحقيق الكثير معًا ، ويمكننا أن نرى ضوءًا في نهاية النفق، ونحذر من إضاعة جهد الأسابيع الماضية من القيود والحرمان بدون فائدة، وإذا التزمنا بالإجراءات سنتمكن قريبًا من العودة إلى حياتنا السابقة".

وأوضح نيهمر، أن الحفاظ على المسافات وحماية التباعد الاجتماعي سوف ينقذ الجميع من مخاطر تلك الجائحة، موجها الشكر للجميع على مثابرتهم وتفهمهم.

النمسا تسجل 13 ألفا و337 إصابة بكورونا

وسجلت النمسا، اليوم، 332 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، و 24 حالة وفاة.

وقالت السلطات الصحية النمساوية، إن إجمالي الحالات المصابة بالوباء حتى الآن وصل إلى 13 ألفا و337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6 آلاف و64 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".