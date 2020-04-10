لليوم الثاني على التوالي.. بورصة "كراتشي" الباكستانية تتحدى كورونا

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوه في مدينة "ووهان" الصينية 1,639,763، فيما بلغ عدد الوفيات 100 ألف و154 حالة، وصلت حالات الشفاء منه 369ألف و17 حالة.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أثار الهلع في جميع دول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم وانتشر في العديد من دول القارة الآسيوية ومن بينها باكستان.

وأثر الوباء على اقتصادات دول العالم وعلى بورصاتها، ولليوم الثاني على التوالي تحدت البورصة الباكستانية الوباء وحققت ارتفاعا بنسبة 0.62%، اليوم، وبنسبة 2.8%، أمس الخميس.

وأنهى مؤشر بورصة كراتشي -كبرى أسواق الأسهم الباكستانية- جلسة تداولات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.62% أي ما يعادل 195 نقطة، وأقفل عند مستوى 32 ألفا و33 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغ حجم التداول 103 ملايين و93 ألفا و737 سهماً، وجرى التداول على أسهم 305 شركات، ارتفعت منها قيمة أسهم 173 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 116 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

وكان مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، أنهى جلسة تداولات، الجمعة، على ارتفاع بنسبة 2.8 %، أي ما يعادل 866 نقطة، وأقفل عند مستوى 31837 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 17 مليونا و268 ألفا و266 سهماً، وسط تداول أسهم 335 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 247 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 67 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان مؤشر بورصة كراتشي، أغلق أول أمس الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.83 %، أي ما يعادل 260 نقطة، وأقفل عند مستوى 30971 نقطة.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان 4 آلاف و457 حالة، حتى أمس الخميس، توفي منها 63 حتى الآن، وتماثل للشفاء 572 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات الوباء بوزارة الصحة الباكستانية، في أحدث إحصاء صدر اليوم، إنه لا تزال 3 آلاف و779 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 31 حالة في وضع حرج، بينما جرى إخضاع 44 ألفا و896 شخصاً حتى الآن، في باكستان، لفحص كورونا المستجد.

ومن إجمالي الإصابات في باكستان جرى تسجيل 2214 حالة في إقليم البنجاب، و1128 حالة في إقليم السند، و560 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و212 حالة في إقليم بلوشستان، و213 في إقليم جيلجيت بلتستان، و28 حالة في منطقة كشمير الحرة، و102 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

وكانت الحكومة الباكستانية قررت في وقت سابق، تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان حتى 14 أبريل الجاري، لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأطلقت باكستان برنامجا لإعادة رعاياها إلى أراضيها، لمدة أسبوع، اعتبارا من السبت الماضي، لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب تعطل الرحلات الجوية وتشديد قيود السفر في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي، في وقت سابق، إن باكستان سوف ترسل 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها إلى الوطن في الفترة من 4 وحتى 11 أبريل الجاري.

"عمران خان" يؤكد دعم القطاع الطبي في مواجهة كورونا

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن الجهاز الحكومي بأكمله يعمل على دعم وحماية القطاع الطبي في الحرب ضد الوباء وحماية الناس من الفقر والجوع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعرب المسؤول الباكستاني، في تصريح صحفي عقب زيارته مجمع "حياة آباد" الطبي، عن تقديره لجهود كافة الأطباء والمساعدين الطبيين باعتبارهم خط المواجهة في الحرب ضد أمراض فيروسات كورونا المعدية، مؤكدا أن توفير الحكومة لأدوات السلامة المناسبة يحتل أولوية.

وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مستقبلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.