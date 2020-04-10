الصحة العالمية: اكتفشنا أشخاصا أصيبوا بـ كورونا بعد تعافيهم

قالت مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن دولا كثيرة حول العالم تزداد بها حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الجائحة بدأت في الانحدار في الصين وهو مايثبت أن الموضوع يحتاج لوقت وإجراءات حازمة ومشددة.

ولفتت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، أن هناك دولا تزداد بها الإصابات بفيروس كورونا، وبعض الدول في أول المنحنى، وبعضها في الذروة، مشددة على أن الجائحة تمر بمراحل مختلفة بجميع دول العالم.

وكشفت طلعت أن هناك حالات أصيبت مرة أخرى بعد تعافيها من فيروس كورونا، ولكنه شيء طبيعي يحدث في الفيروسات، والإصابة الثانية تكون خفيفة وغير مقلقة.