الصحة العالمية: ضعف الأنظمة الطبية في العالم سبب انتشار كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن البلدان التي لديها نظام صحة أقوى تفاجأت بوباء كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يظهر أن أي نظام صحي يجب أن يكون به فجوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن نتحلى بالتواضع حتى نحدد هذه الفجوات وكيفية تقييمه من أجل المستقبل، وهذا الوباء يعلمنا التركيز على تحديد الفجوات".

وتابع: "هذا الأمر ليس رسالة إلى العالم المتقدم، هو رسالة إلى العالم النامي أيضًا، وكل الأنظمة الصحية تنقصها الجاهزية، ولذلك قمنا بالدعاية لدعم الأنظمة الصحية حول العالم، وهو ما سيمكننا من منع نشر الأوبئة وسيكون أفضل خيار، وإن تم التشخيص المبكر سنتعافى بسرعة".

وأشار إلى أن هذه الجائحة أثبتت أن هناك ضعفا كبيرا، حتى في البلدان التي ادعت أنها تمتلك أقوى الأنظمة الصحية: "الجميع يجب أن يتسم بالتواضع حتى نقدر أهمية الرعاية الصحية للجميع، ولا يجب أن ندخل في دائرة الرعب والإهمال، نحن الآن في مرحلة الرعب والفزع وهناك مخاوف، ولكن هذا في الواقع يجب أن يؤدي إلى طرح أسئلة لتقوية أنظمتنا".

وواصل: "سبب عدم قدرتنا منع انتشار الوباء بسهولة وبسرعة هي ضعف الأنظمة الصحية وهو أيضًا ما سبب نقل العدوى للأطقم الطبية، ولا يمكن أن يدعي أي بلد أنه يمتلك نظام صحي قوي وقادر على منع ذلك".