لو المؤسسة خصمت من مرتبك.. إزاي تقدم شكوى للرقابة الإدارية؟

يعتبر حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين، وتختص هيئة الرقابة الإدارية بتلقي وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، أو ما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام​ سير العمل وسرعة إنجازه.

وتستعرض "الوطن" في ما يلي طريقة تقديم الشكاوى للرقابة الإدراية، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

اللينك الخاص بتقديم شكاوى الرقابة الادارية

ـ يمكنك تقديم شكوى الكترونية إلى الرقابة الإدارية من هنا.

البيانات المطلوبة وطريقة تقديم الشكوى

ـ الاسم مقدم الشكوى.

ـ الرقم القومي الخاص بمقدم الشكوي.

ـ البريد الإلكتروني للمتابعة من خلاله.

ـ عنوان المنزل الخاص بالشاكي.

ـ رقم تليفون المنزل.

ـ رقم الهاتف المحمول لسهولة التواصل.

ـ الوظيفة الحالية لمقدم الشكوى.

ـ المؤسسة التي يعمل بها الشاكي.

ـ عنوان ورقم تليفون العمل.

ـ الجهة المشكو بحقها.

ـ كتابة تفاصيل الشكوى.

ـ تحميل المستندات والمرفقات في حالة توافرها.

ـ ثم ارسال الشكوى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلا: "يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر دون المساس بمرتبات الناس"، مضيفا: "طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل"، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.