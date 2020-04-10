وزيرة البيئة: التلوث الجوي قل في القاهرة الكبرى بنسبة 40%

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحةً: "حيث بدأنا أكثر من إجراء منذ أسبوعين حول النفايات الطبية في المستشفيات".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "يتم التفريق بين النفايات الطبية والنفايات العادية، حيث يجرى تخزينها بطريقة معين وفي مكان معين، ويجرى نقلها إلى المكان الذي تُعدم فيه أو تُحرق فيه".

وأشارت، إلى أن وزارة الصحة هي الجهة التي تمنح التراخيص للشركات التي تتعامل مع النفايات: "ونحن دورنا رقابي، وفتشنا على نحو 404 منشآت ومراكز طبية خلال الفترة الماضية، للتأكد من سير الأمور هناك".

وأردفت، أن الوزارة ستطلق الصفحة الإلكترونية لمتابعة النفايات الطبية، حيث سيجرى إدخال بيانات عن النفايات الطبية وتتبعها لضمان أن الوزارة تغطي كافة الأماكن الطبية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكملت: "التعامل يكون بحذر شديد، ويكون من خلال ارتداء كافة الأدوات الواقية، وخارج المستشفيات الصحية يختلف الأمر نوعًا ما حتى يجرى حرق النفايات والتخلص منها، كما أن النفايات تتجمع في محطات المناولات ثم يجرى تدويرها في مصنع التدوير، وما لا يمكن تدويره يجرى التخلص منه".

وحول معدلات التلوث، قالت وزيرة البيئة: "قلت في العالم، وكانت اماكن كثيرة في القاهرة الكبرى تعاني من تلوث الهواء بنسبة كبيرة، لكنها قلت بعد الأزمة بواقع 40%، والضوضاء قلت أيضًا في بعض الأماكن بالتزامن مع الحظر، وظاهر الاحتباس الحراري قلت بنسبة 48%".