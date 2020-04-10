تاج الدين: مصر بخير وتمتلك خبراء وأطباء يواجهون كورونا بالعلم

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بخير ولديها بالعلماء والخبراء والأطباء الذي سيواجهون فيروس كورونا بالعلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "ودي مش المرة الأولى التي نمر بمثل هذا الأمر، الفارق الوحيد أن الوباء شديد هذه المرة والوفيات والإصابات العالمية عالية، لكننا مررنا في المجال ده بتجارب جديدة".

وتابع: "دايما في كل المراحل الخبرات العلمية والطبية في مصر والجامعات ومراكز الأبحاث تزداد، ونجتمع ونضع البروتكولات لكل علاج".

واستطرد: "اللجان العلمية تجتمع يوميا على مدار الساعة، وتناقش ما هو جديد والأفضل للوصول بالمرضى لأفضل نتائج ممكنة".