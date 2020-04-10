ترامب: إجراء 2 مليون فحص لاكتشاف مصابي كورونا.. ونقترب من إنهاء الذروة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التراجع الطفيف الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، ربما يظهر الاقتراب من إنهاء حال الذروة الحالية.

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمره الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا والمقام في واشنطن، أن هناك علامات واضحة على نجاح خطة إنقاذ أرواح مصابي فيروس كورونا، موضحا أن الوفيات في أمريكا بفيروس كورونا أفضل من مثيلاتها في عدد من الدول الأخرى.

وأكد أن بلاده قد أجرت أكثر من 2 مليون فحص لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإمدادات الخاصة بالدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا دون وجود مشكلات تذكر.