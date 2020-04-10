 المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلن تحسن صحة بوريس جونسون

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أنه تمكن من المشي لمسافات قصيرة، في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون" في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون، خرج من وحدة العناية الفائقة أمس الخميس، بعدما قضى فيها ثلاثة أيام، وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.

وأضاف المتحدث البريطاني: "تحدث جونسون، مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان جونسون، قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان طوماس، في لندن، ليلة الاثنين، إثر تدهور حالته من جراء إصابته بمرض كوفيد 19.