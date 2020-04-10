الإمارات: أجرينا أكثر من 49 ألف فحص لاكتشاف كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أنه في إطار خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أجرت الوزارة أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الإمارات إلى 16 حالة

وأوضحت الوزارة الإماراتية: ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3 آلاف و360.

وأعلنت الصحة الإماراتية، وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

مجموع حالات الشفاء من الوباء 418

وأعلنت الوزارة الإماراتية، شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.