ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في المغرب إلى ألف و448 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في المغرب إلى ألف و448 حالة.

الصحة المغربية: العدد الإجمالي للوفيات 107 حالات

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية في بيانها بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية .