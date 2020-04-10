  جامعة "جونز هوبكنز": وفيات كورونا عالميا تتخطي حاجز الـ100 ألف حالة

تخطى عدد حالات الوفاة المرتبطة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) المسجلة حول العالم، حاجز الـ100 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، وفقا لما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم.

ووفقا للبيانات المتجددة، التي يعرضها الموقع الإلكتروني للجامعة، فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة مساء اليوم 101 ألف و526 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من مليون و673 ألف حالة، تعافى منهم ما يقرب من 369 ألف شخص.

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا من الوباء عالميا من حيث عدد الوفيات، الذي بلغ حتى اليوم 18 ألفا و849 حالة، تليها الولايات المتحدة بـ17 ألفا و925 حالة، ثم إسبانيا بـ15 ألفا و970 حالة.

ومن حيث عدد الإصابات المسجلة، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بـ486 ألفا و490 إصابة، تلتها إسبانيا بـ157 ألفا و53 إصابة، ثم إيطاليا بـ147 ألفا و577 إصابة.