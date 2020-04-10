ناصر لوزة: لا أشعر بالخجل من إصابتي بكورونا.. وشفيت في أسبوعين

قال الدكتور ناصر لوزة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن الناس سيعرفون أن المتعافين من فيروس كورونا أقل خطورة من غيرهم، لأن أصبحت لديهم مناعة أقوى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أن الناس يخشون من المجهول، والمجتمع المصري مثقف، مشيدًا بالتوعية من خلال الإعلام ووزارة الصحة، حيث أكدت على أنه لا خطورة من المتعافين من الفيروس، حيث تكونت لديهم أجساد مضادة.

وتابع: "لا أشعر بالخجل من تعرضي للإصابة بفيروس كورونا، ولو حسيت بأعراض الفيروس متستناش نصف ساعة، لأن وزارة الصحة هتعمل التحاليل، وهيقرروا نوع الرعاية اللي الشخص محتاجها، وأكتر حاجة غلط ممكن نعملها هي إننا ننكر الإصابة بالمرض، لأن الشخص هيعدي اللي حواليه، والدولة عملت اللي عليها وقدمت خدمات مشفناش زيها، بس اللي يحس بحاجة يقول عشان نفسه واللي حواليه".

وواصل: "قعدت في المستشفى قرابة أسبوعين، ولما خرجت من المسشتفى والأطباء قالوا لي متتحركش من البيت وقدامي شهر، لأن جسمي تعب، خسيت 5 كيلو مع إني كنت باكل كويس، لكن المرض كان شديد، ولو ابتديت أعمل نشاطاتي تاني وأخرج ممكن يجيلي ميكروب تاني لأن مناعتي بقت ضعيفة، والراحة بعد العلاج مهمة جدًا، ومحدش يستعجل وينزل بدري".